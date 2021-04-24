Erdoğan, Biden'ın 'soykırım' açıklamasını görmedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'ın 'soykırım' nitelemesiyle ilgili açıklama yapmadı.
ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan kararları kabul etmiş, son olarak her iki partiden 100’ün üzerinde üye Biden’a bir mektup göndererek 24 Nisan’daki açıklamasında sözde soykırımı resmen tanıma çağrısı yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili açıklamasında 'soykırım' sözcüğünü kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Joe Biden'ın açıklaması sonrası gözler kendine çevrilmişken yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına rahmet diledi.
'PEYGAMBERİMİZE KOMŞU OLACAKLARDIR'
Sağlık çalışanlarıyla iftar yapan Erdoğan, salgın ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına ilişkin, "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler" dedi.
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