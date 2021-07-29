Erdoğan'ın Danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz
AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı programda "Aç olan 'Açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır" görüşünü savundu.
Habertürk’te Afşin Yurdakul'un sunduğu programa konuk olan AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AKP'nin 2002 yılında iktidara gelmeden önceki dönemle bugünü kıyasladı ve 2002'den önce vatandaşların tedavi olamadığını iddia etti.
"BU İŞİN SÖMÜRÜSÜNÜ YAPAN…"
“Ben rızka inanırım. Misafir bereketiyle birlikte gelir” diyen Aktay, tartışma başlatan şu ifadeleri kullandı: Zannetmeyin, bugün böyle açız falan diye insanlar aç değil. Aç olan 'Açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır.
"ALLAH KİMSEYİ SURİYELİ YAPMASIN BU MEMLEKETTE"
Öte yandan Aktay, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlardan daha iyi sağlık hizmeti almadığını söylerken, "Allah kimseyi Suriyeli yapmasın bu memlekette" temennisinde bulundu.
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