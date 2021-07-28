Bir günde bine yakın hekim istifa etti

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:30

Aile hekimlerinin, sosyal medya üzerinden bilgilendirici paylaşım yapmalarının yasaklandığını söyleyen Dr. Emre Şahbudak, "Aşı propagandası yapmanın sonucunda ne olacağını bilmiyoruz, ‘Maske takın’ dediğimizde ne olacak bilmiyoruz, ‘Sosyal mesafeye uyun’ dediğimizde ne olacak bilmiyoruz. Çünkü yönetmelikte bir madde var, sosyal medya üzerinden ya da medya üzerinden bizim paylaşım yapmamız cezaya tabi" dedi.

Eryazğan ise 16 Ağustos ve 27 Ağustos günlerinde bir gün iş bırakma eylemi yapacaklarını, 28 Ağustos günü ise Ankara'da miting yaparak soruna çözüm arayacaklarını bildirdi.

'İŞ GÜVENCESİNDEN YOKSUN DURUMDA BIRAKILDI'

Eryazğan, "Son üç yılda Sağlık Bakanlığı ile yaklaşık dokuz görüşme yaptık ve altı rapor sunduk. Kronik sorunları olan aile hekimliği için miting yaptık, basına açıklamalarda bulunduk. Yüzlerce basın açıklamamız var. Kronik sorunlar çözülmedi ve bu noktada bakanlık bizi görmezden geldi. Bu görmezden gelmeden sonra Sağlık Bakanlığı'nın en son yaptığı ek ödeme sözleşme yönetmeliğiyle birlikte aile hekimliği, iş güvencesinden yoksun durumda bırakıldı. Aile hekimliğine getirilen bu yeni yönetmelik ceza yönetmeliği olarak görünüyor çünkü içerisinde cezalar var, mali açıdan da cezalar var. Aile hekimi kendisinin sorumlu olmadığı bir konudan dolayı mali olarak cezalandırılıp maaşı düşürülüyor. Ayrıca aile hekimliğinin iş güvencesi bitirildi'' dedi.

'850 TANE İSTİFA DİLEKÇESİ TOPLADIK'

Ödeme sözleşme yönetmeliğindeki bu değişikliklerden dolayı, Sağlık Bakanlığı'na sunduğumuz raporların göz ardı edilmesinden dolayı bizi destekleyen tüm STK'larla birlikte bir eylem takvimi açıkladık diyen Eryazğan, ''Bu eylem takvimi, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'mıza mektupla başladı. Cumhurbaşkanı'mıza, bu noktada yaşanan sorunları ve aile hekimliğinin bitirilmesi noktasında atılan adımları dile getirdik. Bütün bunların bitmemesi halinde eylem takvimimizdeki işlemleri başlattık ve şu anda Türkiye'deki 27 bin aile hekimine sesleniyoruz. Aile hekimlerinin özlük hakları noktasındaki sıkıntılarını bu eylem takvimi ile belirleyeceğiz. Eylem takvimimizdeki sıralama şu: Önce Cumhurbaşkanlığı'na mektup, daha sonra Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na fax eylemi, istifa dilekçelerinin 30 gün boyunca toplanması, 16 Ağustos'ta bir gün iş bırakma, 27 Ağustos'ta bir gün iş bırakma ve 28 Ağustos'ta Ankara'da miting. Şu anda 26 ve 27 Temmuz'da istifa dilekçelerini topladık ve 27 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları içerisinden iki günde 850 tane dilekçe toplamış olduk. Bu rakamın 5 binlere ulaşmasını hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.