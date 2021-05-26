Erdoğan'ın destek açıklamasına Süleyman Soylu'dan yanıt

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:50

Sedat Peker'in iddialarının ardından gözler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çevrilmişti. Soylu'ya yaptığı açıklamalar ve sessiz kaldığı iddialar nedeniyle tepki gösterilirken, Cumhur İttifakı ortaklarından peş peşe destekler geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Soylu'ya destek açıklamasında bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlıklar var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde İçişleri Bakanımıızın yanında olduk ve yanında olacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Süleyman Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.