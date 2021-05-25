Son dakika... Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki sözleri için açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.
Soylu, "Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
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