Erdoğan'ın eski metin yazarından betonlaşma tepkisi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl’deki betonlaşmaya tepki göstererek, "Muhafazakarlık neyi muhafaza eder acaba...” yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl’deki betonlaşmaya tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl’e gittiğini belirten Aydın Ünal, AKP’ye şu eleştirilerde bulundu:
“Rize Ayder Yaylası ve Trabzon Uzungöl’e uğradım bugün. Eskiden buralarda tabii güzellik vardı; şimdi beton var, yakında da Ayder’de TOKİ olacak. Hırs iki güzelliği de bitirmiş, geriye bir şey kalmamış. Muhafazakarlık neyi muhafaza eder acaba...”
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