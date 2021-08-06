Erdoğan'ın 'faiz' açıklamalarına dünyadan tepkiler
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizlere ilişkin sözlerini “tekrarlanan bir hata” olarak yorumlayan basın kuruluşları, söz konusu açıklamaların, Türk lirasının çöküşüne zemin hazırladığını savundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla değer kaybeden Türk lirası, dünya basınının da gündemindeydi.
“HATASINI TEKRARLIYOR”
ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Erdoğan’ın halihazırda topallamakta olan Türk ekonomisine ve merkez bankasına baskıyı artırdığını yazdı. Erdoğan’ın bu hatayı daha önce de yaptığına dikkat çekilen makalede, “Alışılmışın dışındaki mantrasını tekrarladıktan sonra lira değer kaybetti” ifadelerine yer verildi.
Mantra, meditasyona giriş sırasında akla gelen düşünceleri susturma amaçlı tekrarlanan sözcüklere deniyor.
BU DURUM POPÜLARİTESİNİ AZALTIYOR
Pandemi kısıtlamaları, hızlı enflasyon ve yüksek orandaki işsizliğin yol açtığı ekonomik zarara vurgu yapan Bloomberg bu durum için, “kendisinin ve kontrol ettiği iktidardaki AKP'nin popülaritesini keskin bir şekilde azalttı” değerlendirmesinde bulundu.
“TÜRK LİRASININ ÇÖKÜŞÜNDEKİ NEDEN”
Bloomberg’in haberine atıfta bulunan Rus haber portalı Lenta, Türk lirasının çöküşüne neden olarak Erdoğan’ın sözlerini gösterdi. Rus basını, Erdoğan’ın faiz indiriminin fiyatlardaki yükselişi sınırlayacağıyla ilgili sözlerini, “Dünya merkez bankaları açısından tartışmalı bir tez” olarak değerlendirdi.
Lenta, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından Türk lirasının neredeyse tüm zamanların en düşük seviyelerine gerilediğini hatırlattı. Haberde, “Yaz başında, Erdoğan'ın kilit bir faiz indirimi için yaptığı benzer çağrılar, ulusal para biriminin 2 Haziran'da yüzde üç değer kaybetmesine neden olmuştu” ifadelerine yer verildi.
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