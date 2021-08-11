Erdoğan'ın "Faiz" oyunu

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:07

Yeniçağ gazetesi yazarı Evren Devrim Zelyut, "Enflasyon, faiz, dolar operasyonu başladı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zelyut yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz ve enflasyon açıklamaları üzerine harekete geçildiğini anlattı.

AKP'nin enflasyon, faiz, dolar operasyonunu başlattığını söyleyen Zelyut, TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verilerindeki tutarsızlığa dikkat çeki. Zelyut kağıt üzerinde düşürülen enflasyonun doları vuracağını belirtti.

Zelyut'un yazısı şöyle:

"Uzun süredir AKP'nin sıkıştığını, oy oranlarındaki gerilemeyi düşürmek için yeni bir kredi genişlemesine gideceğini yazıyorduk. En son Erdoğan'ın 'Faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok, bunun sinyalini de ben belli yerlere vermiş oluyorum' sözleri ile bu işin başlayacağını söylemiştik.

Dün bu sinyalin kime verildiği ortaya çıktı. TÜİK Haziran ayına ait iş gücü rakamlarını açıkladı. Ve bir mucize oldu! 2019 Haziran ayında ortada salgın yokken %13,7 olan işsizlik oranı 2021 Haziran ayında %10,6 oldu. Acaba Çin'in yaptığı küresel üretim Türkiye'ye mi kaydı da bizim haberimiz olmadı?

Raporun içinde ciddi tutarsızlıklar var. Kapanma sonrasına ait veride, iş gücüne katılım oranı iş yerleri açılırken düşüyor. Mucizevi bir şekilde iş gücü 222 bin kişi düşüyor, istihdam edilen 602 bin kişi artıyor, 309 bin kişi ise piyasadan ayrılıp gidiyor…

Bu rapordan çıkan sonuç şu: TÜİK sinyali almış, işe koyulmuş. Bunu enflasyon verisi takip edecek. Enflasyonu kağıt üzerinde düşürecekler. Böylece faiz indirimleri için Merkez Bankası'na alan açılacak.

Ancak şunu sürekli söyledik, enflasyon Berat Bey dönemine göre daha agresif, o zaman faiz indirdiğinizde elinizde rezerv vardı, kuru 6,85'te tuttunuz, ama dolar yine koptu 8,50 oldu. Peki şimdi rezerv yokken, enflasyon daha kuvvetli iken, faizi indirirseniz kur daha hızlı artmaz mı? Elbette artar ama AKP kura basmak için küçük çaplı önlemler almış. O önlemleri yarın yazacağım ama net bir konu var ki, ikinci faiz operasyonu TÜİK'in işaret fişeği gibi raporu ile başlamış durumda.

Girişte de söylediğim gibi AKP seçime giderken Millet İttifakı karşısında ezilmemek için oyuna ortak olmaya çalışıyor. Ama tehlikeli bir oyun oynuyor. Bu oyunun ekonomide, siyasette ve sosyal alanlarda Türkiye'ye büyük maliyetleri olacak…"