Erdoğan'ın görüntüleri gündem oldu: Uyukladı, konuşmakta zorlandı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisine hitaben video konferans aracılığıyla bayramlaşma konuşmasında gözlenen bazı anları dikkat çekti.

Görüntülerde, Erdoğan'ın konuşmasının bazı anlarında kelimeleri telaffuz etmekte zorlandığı ve uyukladığı görülüyor.

Erdoğan'ın 13 dakikalık konuşmasını içeren videonun 7'inci dakikasının 35'inci saniyesinde kelimeleri çok yavaş söylediği, 8'inci dakikasının 31. saniyesinde ise uyuduğu anlar fark ediliyor. AKP'li Cumhurbaşkanının konuşmasının 11'inci dakikasının 59'uncu saniyesinde de benzer görüntüler yaşanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görüntüleri sosyal medyada da gündem haline geldi.