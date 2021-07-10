Fatih Erbakan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı: Milyarlar imtiyazlılara aktarılacak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP iktidarına eleştirilerde bulundu. Erbakan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili "Milletin kabusu olmaya adaydır. Milyarlar imtiyazlılara aktarılacak" değerlendirmesinde bulundu.
Partisinin İl Kongresine katılmak üzere Balıkesir’de bulunan Fatih Erbakan, gelir adaletsizliğine dikkat çekti. Kanal İstanbul projesiyle ilgili sert ifadeler kullanan Erbakan, "Çok büyük ihtimalle ne olacak? O kanaldan geçmeyen gemilerin parası, o kanalın üzerine yapılacak olan 6 tane köprüden geçmeyen araçların parası, 83 milyona döviz kuru farkıyla beraber tıkır tıkır tıkır ödetilecek" diye konuştu.
Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:
"TIKIR TIKIR ÖDETİLECEK"
Türkiye’nin yüzde 45’i açlık sınırının altında maaş alıyor. Yüzde 40’ı sosyal yardım alıyor. Yüzde 20’si elektrik faturasını ödeyemiyor. 10 milyon işsiz. 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz var. Kel başa şimşir tarak....
‘Kanal İstanbul projesi yapacağız’ diye bir uçuk projeyle bir fanteziyle bir hayalle milletin önüne çıktılar. Buna şunu söyleyebiliriz; Kanal İstanbul hayali de maalesef üzülerek ifade ediyorum, milletin kâbusu olmaya adaydır. Nereden biliyorum bunu? Bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının teminatı. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belli. Çok büyük ihtimalle ne olacak? O kanaldan geçmeyen gemilerin parası, o kanalın üzerine yapılacak olan 6 tane köprüden geçmeyen araçların parası, 83 milyona döviz kuru farkıyla beraber tıkır tıkır tıkır ödetilecek. Ne olacağı belli. Oradaki holdinglere müteahhitlere kanaldan geçiş garantisi verecek. Köprülerden araç geçiş garantisi verecek.
Ha babam, deli dumrul gibi Kars’ta, Erzurum’da, Van’da vatandaş hayatında gözüyle görmeyeceği kanal için köprü için milyarlarca doları ödemek zorunda kalacak. Böylelikle yine imtiyazlı holdingler zengin edilecek. Yine yeni yeni dolar milyarderleri üretilmiş olacak. İşte gerçekler bu.
“MİLYARLAR İMTİYAZLILARA AKTARILACAK”
Böyle bir değirmen var. Bu değirmenin dönmesi için su lazım. Bu milyar dolarların bu imtiyazlılara aktarılması için önce bu milyar dolarların bulunması toplanması lazım. Bu değirmenin dönmesi için su nereden gelecek? Üç tane şeyden gelecek. Birincisi borçlanma, ikincisi zam ve vergiyle milletin sırtına yük yüklemek, milleti sıkıp suyunu çıkartmak. Üçüncüsü de 40 senelik 50 senelik 60 senelik devlet varlıklarını satıp yok etmek.
"İMTİYAZLI HOLDİNGLERİN KASASINA BAĞLIYORLAR"
Bu üç tane kanaldan pompaları hortumları döşemişler. Buradan emme basma tulumba gibi topluyorlar. Götürüp direk doğrudan bu imtiyazlı holdinglerin kasasına bağlıyorlar. Elbette ki bu değirmenin suyu borçlanmaktan vatandaşın sırtına zam ve vergi olarak yük yüklemekten ve devlet varlıklarını satıp yok etmekten başka bir şekilde finanse edilebilmesi mümkün değil.
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