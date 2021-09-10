Erdoğan'ın hedefinde yine Akşener var

10 Eylül 2021 Cuma, 16:07

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır. Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.

MERAL AKŞENER'İN, EKREM İMAMOĞLU'NU ''FATİH SULTAN MEHMET''E BENZETMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nı Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyorlar. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?

''NEFRET SİYASETİ, OYNANAN OYUNUN BİR PARÇASIDIR''

Türkiye'ye dair hesapları bozulanların Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor. CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da 'Bizans' benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti, oynanan oyunun bir parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye çalışıyor."