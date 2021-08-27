Erdoğan'ın imzaladığı listelerle ilgili çarpıcı iddia: Hazırlayan başkası

27 Ağustos 2021 Cuma, 16:10

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan her atama kararı iktidar içerisindeki grupların pozisyon alma çabalarını daha görünür kılıyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), mülki amirlerin yer değişikliği ve son olarak Talim ve Terbiye Kurulu’ndaki atama kararları, iktidar içindeki grupların hareket alanını genişletme çabasının göstergesi.

"ERDOĞAN’IN SADECE İMZALADIĞI LİSTELERLE..."

Birgün'de yer alan değerlendirmeye göre, son süreçte yaşana felaketlerin ardından durumu kurtarmaya çalışan Erdoğan, televizyonlarda sıkça boy gösterdi. Erdoğan’ın bu çabaları toplumda karşılık bulmadı. Bu fiyasko karşısında iktidar içindeki kavgada, etkisini artırmak isteyen gruplar kendilerinin hazırladığı Erdoğan’ın sadece imzaladığı listelerle kavgada güç kazanmaya çalıştı.

ERDOĞAN'IN YERİNE GELECEK İSİM

Erdoğan parti ve iktidar içinde hâlâ ‘tek adam’. Erdoğan’ın yerine geçecek bir ‘veliaht’ olmasa da iktidar içerisindeki gruplar gelecek planını yapmaya başladı. Öncelikle Eski Ekonomi Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘ekipleşmesi’ olarak görülen bu kavganın sacayaklarının daha çok olduğu görüldü. AKP iktidarının izlediği dış politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ekibinin elini güçlendiriyor. Öte yandan Milli Görüş’ten gelen eskiler Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün etrafında kümelenen bir ekip bulunuyor.

"ERDOĞAN’I İMZALAMAYA İKNA EDİLDİ"



Hazırlanan ve Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu listeler bu kavgayı ve ekipleri daha belirgin kıldı. İlk olarak YAŞ atamaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından hazırlandığı ve Erdoğan’ı imzalamaya ikna edildiği konuşuldu. Ardından 624 mülki idari amirinin yerinin değiştirilmesi ve ‘hazırlanan liste’ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hanesine yazdı. Her dönem yapılan atamalar da ilginç olan Soylu’nun Erdoğan’a sosyal medyadan teşekkürü oldu.

Soylu, listenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti belirtirken listenin kendileri tarafından hazırlandığı mesajını verdi.

Son olarak önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 5 üyesi görevden alındı, yerine 6 üye atandı. Kurula atanan 6 üyeden 2’sinin Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin kadrosundan olması dikkat çekti.