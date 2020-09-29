Erdoğan'ın kuzeni: Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım
AKP'li Melih Gökçek'in sözlerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er, sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik provokatif bir paylaşım yapan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni Cengiz Er'den de tepki geldi.
Er, Gökçek için, "Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım" dedi.
Cengiz Er, kişisel Twitter hesabından, "Yaşını başını almış, güvenilmez biri olduğu ve pis işlere bulaştığı iddiaları yüzünden evden kovulmuş bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım. Bu tür bayağı paylaşımlara karşı mahalle medyasının yaptığı gibi susmak değil karşı durmalıyız. Korkmayın" diye yazdı.
Twitter hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Gökçek, Ermenistan'ın kan bağışı çağrısı yaptığını belirtip Kaftancıoğlu'na yönelik "Canan bir organizasyon düşünüyor musun? Senin gibilerin kanı kesinlikle uyum sağlar" diye yazmıştı.
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