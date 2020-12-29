Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'den 'SBK Holding' iddiası: Pandoranın kutusu açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon için "Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2020 Salı, 15:21
Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'den 'SBK Holding' iddiası: Pandoranın kutusu açılıyor
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SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli dört ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığıyla 132 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.

Operasyon haberinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, operasyonun medya ayağına yönelik çarpıcı bir iddiada bulundu.

Cengiz Er, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında, "Pandoranın kutusu açılıyor. Sezgin Baran Korkmaz operasyonu Türk medyasının da kirli çamaşırlarını ortaya dökecek. Korkmaz'ın boğazdaki yalısının kapısını aşındıran, Bodrum'daki otelinde bedava tatil yapan ve ceplerini dolduran kerli ferli gazetecilerin ipliği pazara çıkacak" ifadesini kullandı.


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