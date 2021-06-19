Erdoğan'ın kuzeni Veyis Ateş'in ardından dikkatleri Ersoy Dede'ye çekti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, sunucu Veyis Ateş'in iddiaların ardından ekranlardan çekilmesinin ardından TRT sunucusu Ersoy Dede'ye dikkat çekti.
Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olan Cengiz Er, Veyis Ateş hakkındaki tepki çeken iddiaların ardından dikkatleri Ersoy Dede'ye çekti. Ersoy Dede'nin firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan iletişimine dikkat çekerek TRT'den ayrılması gerektiğini belirtti.
Er'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle:
"Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu. Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker’e övgüler düzen, hem de SBK’nın PR’ını yapan Ersoy Dede’ye veriyorum. TRT Ana Haber’den hemen çekilmelidir."
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