Erdoğan'ın kuzeni Veyis Ateş'in ardından dikkatleri Ersoy Dede'ye çekti

19 Haziran 2021 Cumartesi, 18:32

Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olan Cengiz Er, Veyis Ateş hakkındaki tepki çeken iddiaların ardından dikkatleri Ersoy Dede'ye çekti. Ersoy Dede'nin firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile olan iletişimine dikkat çekerek TRT'den ayrılması gerektiğini belirtti.

Er'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle:

"Veyis Ateş kaybetti ve bir süreliğine de olsa ekranlardan çekildiğini açıklamış oldu. Diğerleri de bir an önce aynı şeyi yapmalıdır. Öncelik sırasını da hem Sedat Peker’e övgüler düzen, hem de SBK’nın PR’ını yapan Ersoy Dede’ye veriyorum. TRT Ana Haber’den hemen çekilmelidir."