Erdoğan'ın lise diploması üzerine o müdürler hakkında suç duyurusu

19 Nisan 2021 Pazartesi, 17:52

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, 14 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Lise Diplomasının var olup olmadığını, fark derslerini vererek mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesine Bilgi Edinme Kanunu’na göre 5 soru sorarak cevaplandırılmasını talep etmişti. Ancak yasal süre içerisinde dilekçeye yanıt verilmedi.

HKP avukatları Karataş ve Yazıcı’nın “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Bilgi Edinme Kanuna Aykırılık” suçlarını işledikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ADLİYE ÖNÜNDE TARTIŞMA

Suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen HKP üyelerine polis izin vermedi. Polis, HKP üyelerine 15 Nisan tarihli İstanbul Valiliği kararını gerekçe göstererek basın açıklamasına izin vermeyeceklerini söyledi. HKP üyeleri, AKP’nin “Lebaleb” kongrelerinde pandemi tehlikesinin hiçe sayılarak binlerce kişinin kapalı salonlarda bir araya getirildiğini, bunun da virüsün yayılmasında etkili olduğunu, ama kendilerine karşı üstelik Pandemi koşulları gözetilerek sınırlı sayıda kişiyle basın açıklama yapılmasına izin verilmemesini çifte standart olarak değerlendirdiler.

“SÜMEN ALTI EDİLMEYE ÇALIŞILDI”

Yaşanan tartışmanın ardından HKP Yöneticisi Ayla Şahbaz Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yaptı. Şahbaz “Bugün burada Halkın Kurtuluş Partisi olarak Eyüp Lisesi müdürü ve İstanbul İl Milli Eğitim müdürü hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun konusu 14 Ocak 2021 tarihinde Eyüp Lisesi’ne elden teslim ettiğimiz içinde Tayyip Erdoğan’ın Lise diplomasına dair sorularımızın olduğu dilekçemizin bugüne kadar işleme konulmaması, sümen altı edilmeye çalışılmasıdır” dedi.

SORULARI TEKRAR SORDULAR

Şahbaz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Bilindiği üzere Eyüp Lisesi kamuoyunda Tayyip Erdoğan’ın fark derslerini vererek mezun olduğu Lise olarak bilinmektedir. Biz de Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu iddia edilen Eyüp lisesine Bilgi Edinme Kanununca şu soruları sorduk:

-Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

-O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

-Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

-Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

-Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?”

“ÖYLE BİR BELGE YOK MUDUR?”

Şahbaz açıklamasının devamında, “Eyüp Lisesine sorduğumuz sorulara Bilgi Edinme Kanununca 15 gün içinde ancak belgeleri başka bire yerden temin etmeleri gerekiyorsa en geç 30 gün içinde temin ederek dilekçemize cevap vermeleri gerekiyordu. Ancak dilekçemizi vereli 90 günü geçmiş olmasına rağmen ne okul yönetiminden ne de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bize cevap gelmemiştir. Bu yapılan açıkça kanunsuzluktur. Hukuku hiçe saymaktır. Mezun olduğu iddia edilen Eyüp Lisesinin nasıl bir arşivi vardır ki mezun olduğu iddia edilen bir öğrencisi hakkındaki mezun olduğuna dair belgeyi 90 gündür sunamamaktadır? Yoksa zaten hiç öyle bir belge yok mudur? Bu cevapsızlığın, bu sessizliğin ardında acaba lise diploması olmaması mı yatmaktadır? Her ne kadar bu cevapsızlık yüzünden lise diplomasının var olup olmadığı konusu tam olarak açığa çıkamasa da Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ve er geç tüm gerçekleri ortaya çıkaracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.