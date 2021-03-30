HKP'den YSK açıklaması: "Hesabını vereceksiniz"

30 Mart 2021 Salı, 16:10

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin listesini açıklayarak seçime 19 partinin girebileceğine karar vermişti. Listede yer almayan partilerden biri olan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) YSK’nin kararına karşı açıklama yaptı.

YSK’nin 24.03.2021 tarihli kararında 19 siyasi partinin dışında kalan partiler için şu maddeyi eklemişti: “c) Diğer partilerin ise, genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu taşımamaları nedeniyle, 298 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin 11’inci bendi ile 2820 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde öngörülen nitelikleri kazanamadıkları tespit edilmiştir.”

“YSK, AKP’NİN YASAL OLMAYAN TALİMATINA BOYUN EĞMİŞTİR”

HKP’den yapılan açıklamada, “YSK Başkanı ve diğer 10 üye bu kararlarıyla; Tam Kanunsuzluk yaparak suç işlemişlerdir! Bu karar hukuki değildir, yasal değildir, vicdani değildir. Çünkü bu karar AKP’giller’in yasal olmayan, yazılı olmayan talimatına YSK’nin boyun eğmesidir. 'Artık biz Anayasa ve Yasalara göre çalışan bir kurum değil, iktidar koltuğuna yapıştırılan AKP’giller’in Seçim Bürosu gibi çalışan bir Kurumuz' mesajının AKP’giller’e ve Reisine verilmesidir” ifadelerine yer verildi.

Siyasi Partiler Yasası’nın 36’ıncı maddesindeki “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya TBMM'de grubu bulunması şarttır” hükmü ve Seçimlerin Temel Hükümleri Yasası'nın 14/ 11’inci maddesindeki, “Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dâhil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir” kararları hatırlatıldı.

“ÖRGÜTLENDİĞİMİZ İL SAYISI 58”

HKP’nin 58 il ve bu illere bağlı ilçelerin üçte birinde örgütlendiği ve 4 kez büyük kongre gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, “HKP, yasal koşulları sağladığı için, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlere, daha sonra da 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi ile 1 Kasım 2015 tarihindeki Milletvekili Erken Seçimlerine 550 milletvekili adayı ile katılmıştır. Bu seçimlerdeki örgütlendiğimiz İl sayısı 44 iken, bugün Partimiz 58 il ve bu illere bağlı ilçelerin üçte birinde örgütlerini kurmuştur. Ve kurulduğu günden bugüne de 4 kez Büyük Kongresini gerçekleştirmiştir” denildi.

“TRT’DE YAPILAN KONUŞMA İLE AKP’GİLLER YERE SERİLDİLER”

HKP avukatlarının seçimlere girebilmek için Anayasa Mahkemesi’ne ve AİHM’e başvuru yapıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Aslında AKP’giller, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net gördüler. Ve ilk defa bir şeyi doğru gördüler. Kendilerine hangi Parti ve Önderi gerçek muhalefet yapıyor; kendilerine kim ve hangi parti hiç çekinmeden, yalpalamadan, kıvırmadan, korkmadan, çekinmeden, oy kaygısı gütmeden, lafını esirgemeden, sonunu düşünmeden cepheden, doğrudan eleştiri getiriyor ve mücadele yürütüyor; çok net gördüler.

Evet; HKP ve Genel Başkanı Nurullah Ankut’tu bunları yapan! Genel Başkan’ımızın, her iki seçimde de TRT’de yaptığı toplamda 40 dakikalık konuşma ile AKP’giller ve Reisi darmaduman oldular ve yere serildiler.”