Erdoğan’ın mezun olduğu liseye başvuru

14 Ocak 2021 Perşembe, 14:17

Halkın Kurtuluş Partisi, (HKP) AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma tartışmalarının peşini bırakmıyor.

Partiden yapılan açıklamada “HKP avukatları bugün İmam Hatip mezunu olan Erdoğan’ın ‘fark derslerini vererek mezun oldum’ dediği ama gerçekliği kanıtlanamayan Lise Diploması için Eyüp Lisesine başvuruda bulundu. HKP avukatları, Eyüp Lisesi Müdürlüğü’ne AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 5 soru sordu ve cevaplandırılması talep edildi” ifadeleri kullanıldı.

‘DİPLOMASI KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI’

Erdoğan’ın 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğuna dair diplomasının kamuoyu ile paylaşılmadığı belirtilen dilekçede, “Paylaşılan diplomaların ise gerçek olmadıkları, evrak üzerinde düzenlemeler yani evrakta sahtecilik yapıldığı şüphe götürmez bir şekilde kanıtlarıyla ortaya çıkarılmıştır” denildi.

Erdoğan tarafından YSK’ye verilen Yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendiği belirtilen dilekçede, “Bu kararla; notere diploma aslı olmadan onay işlemi yaptırılarak, sahte bir evraka resmiyet kazandırıldığı ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘LİSE DİPLOMASI TARTIŞMALIDIR’

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 4 Ağustos 1971 tarihli 225 sayılı kararında İmam-Hatip okullarının orta kısmı kapatılmış ve lise kısmı üç yıldan dört yıla çıkarılmıştı. Farklı derslerden sınava girmek şartıyla İmam Hatip Okulu’nun bir sınıfından liseye veya lise dengi başka bir okula geçme imkânı tanındığı belirtilen dilekçede, “Erdoğan’ın yükseköğrenim diplomasında durum bu iken yükseköğrenim yapabilmesi için gerekli olan Lise diploması da tartışmalıdır” denildi.

‘KÜTÜK DEFTERİNDE İBARE YOKTUR’

Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütük defterinde Eyüp Lisesi’ne gittiğinin yazılı olması gerektiği belirtilen dilekçede “İstanbul İmam Hatip Lisesinin basında yayınlanan diploma kütük defterinde böyle bir ibare yoktur” denildi.

EYÜP LİSESİNE KAYIT YAPTIRMIŞ MIDIR?

HKP Avukatları Eyüp Lisesi Müdürlüğü’ne şu soruları sordu:

- Recep Tayyip Erdoğan Eyüp Lisesine kayıt yaptırmış mıdır? Yaptırmışsa hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmıştır?

- O dönem yükseköğrenim kurumuna girebilmek için İmam Hatip Lisesinden mezun bir öğrencinin kaç fark ders vermesi gerekiyordu ve bu fark dersler ne kadar sürede verilebilirdi?

- Recep Tayyip Erdoğan, okulunuzda kaç fark ders verdi ve hangi derslerden hangi notları aldı?

- Recep Tayyip Erdoğan okulunuzdan hangi tarihte mezun oldu? (Mezun olduysa diplomasının bir örneğinin çıkartılmasını talep ediyoruz.)

- Recep Tayyip Erdoğan üniversiteye 1973-1974 tarihinde girdiğini iddia etmektedir. Ancak 1973 tarihinde İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olup o yıl Lisenizde fark dersleri veriyorsa aynı tarihte üniversiteye nasıl girmiştir?

‘TÜM ÜLKE İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR’

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun maddeleri hatırlatılan dilekçede, “Bilgi Edinme Yasasında öngörülen kurallardaki gibi, ülkemizde demokratik ve şeffaf bir yönetimin olabilmesi Cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir kurumun başındaki kişinin bu görevi yürütmek için gerekli Anayasal ve Yasal şartları taşıyıp taşımadığı bilgisinin edinilmesi, tüm ülke için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle bu konuda tüm kamuoyunun bilgilenmesi gerektiğini düşünmekteyiz” denildi.

‘ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR’

HKP avukatları dilekçenin devamında soruların cevaplandırılması talep edilerek, “Cumhurbaşkanı’nın dört yıllık yüksek okul diplomasının olup olmadığı yıllardır tartışılmaktadır. Tüm tartışmaların önünü kesmek ve tüm ülke halkını yakından bilgilendirmek için yaptığımız bu başvuru özel hayatın gizliliği kapsamında da değildir” dedi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Çolak özetle şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Tayyip Erdoğan’ın Lise Diploması’nın olup olmadığı ile ilgili Eyüp Lisesine başvuru yaptık. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan’ın Fatih İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğu ve Eyüp Lisesi’nden de fark derslerini vererek Marmara Üniversitesi’ne kayıt yapıldığı iddia ediliyor. Kendi söylediklerine göre 1973 yılında fark dersleri alınmış ama 1973 yılında da Üniversite kaydı yaptırılmış. Oysa mevzuata göre İmam Hatiplilerin fark dersleri vererek Lise Diploması alabileceği değişiklik yapılmış olmasına karşın bu fark derslerini almak için en az bir yıl o lisede okunması, ders görmesi, sınavlara girmesi gerekir. Ondan sonrada Üniversite sınavına girmesi gerekiyor. Aynı yıl içerisinde bunların yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla biz Lise Diploması’nın olmadığını iddia ediyoruz. Lise Diploması olmayan birinin de Üniversite’ye kayıt yaptırması, 4 yıllık Üniversite kaydının olması mümkün değildir. Dolayısıyla Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nda aramış olduğu niteliklerden olan 4 yıllık Yüksek Öğretim Mezun olma niteliğine de sahip değildir”

NE OLMUŞTU?

HKP avukatları; TBMM Başkanlığı’na Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının düşürülmesi ve Erdoğan’a ödenen bütün ödemelerin geri alınması için, ÖSYM Başkanlığı’na da, 1974 yılında girdiği iddia edilen ve bir yüksekokulu “kazandığını” gösterir sınav sonuç belgesinin açığa çıkartılması için başvuru yapmıştı.