Müjde açıklamasına dikkat çeken iddia: Borsa, işlemleri durdurmalı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 21:48

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' şeklindeki açıklamalarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. İbrahim Kalın'ın, şeklindeki twwetini alıntılayan Çıray, "Yakında’ diye mesaj atıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın'ın açıklamalarını alıntılayan Aytun Çıray, "Borsa, işlemleri durdurmalı! Sayın Danışman sanki paparazzi programı sunuyor gibi ‘Yakında’ diye mesaj atıyor. Her türlü spekülasyon ortalıkta uçuşuyor. Piyasalar allak bullak. SPK kanununa göre resmen suç" dedi.

HİSSELER ARTTI

Erdoğan’ın açıklamasından sonra enerji şirketlerinin hisselerinin yükseldiğine de dikkat çeken Çıray,"SPK işlemlerini durdurun! Asimetrik ve gizli bilginin piyasa oyuncuları tarafından önceden bilinerek hileli ve haksız kazanç elde edilmiş olabilir. Erdoğan daha 'müjde' demeden enerji şirketlerinin hisselerinin ortalamalarının çok üstünde ve sebepsiz yükselmesi soruşturulmalı" ifade etti.

'DERHAL İŞLEMLERİ DURDURUN'

İYİ Partili Çıray, isim vererek, bu kamu kurumları suç işliyor dedi. Çıray yaptığı açıklamada, "SPK’nın derhal işlemleri durdurup, son 48 saattir kim ne aldıysa soruşturması gerekiyor. Başta bu bilgiye kamuda erişebilenlerin soruşturulması kanun icabı" diyerek şu kurumlara dikkat çekti:

-Devlet Denetleme Kurulu

-Hazine ve Maliye Bakanlığı

-SPK

-Borsa İstanbul

-Organize ve Mali Suçlar

-Adalet Bakanlığı



