Erdoğan'ın "Rönesans" sevdası!

29 Mayıs 2020 Cuma, 15:52

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin açılışı bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleşti.

Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek şöyle devam etti:

"Koronavirüsten hayatını kaybeden tüm hocalarımızın, milletimizin huzurunda Feriha Öz'ün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemiz için mücadele eden kimseyi unutmayız. O nedenle buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de inşa eden hastaneye Prof. Dr. Murat Dilmener ismini verdik. Milletimiz için çalışırken nefeslerini veren hocalarımızın ismini ebediyete kaydettik.

Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Tabii başka bir özelliği de var. Pist hemen burada. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde bu piste inecek, yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için de geçerli. Orada da yine havalimanına gelecek. Yürüme mesafesinde hastaneye gidecek. İster ulusal, ister uluslararası. Niye? Dedik ya sağlık turizmini hedefliyoruz."

“RÖNESANS GRUBU'NA AYRICA ŞÜKRANLARIMI BİLDİRECEĞİM”

Erdoğan konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa eden ve birçok şehir hastanesini yapan firma olarak bilinen Rönesans Holding'e de teşekkür ederek, "Rönesans Grubu'nu, mimarı, işçisini tebrik ediyorum. Rönesans firmasına ayrıca şükranlarımı bildireceğim. Her iki hastaneyi bu firma yaptı. Bir tane hastane için bizden herhangi bir bedel istemediler" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın sürecinde ülkemizdeki imkanların değerinin çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Şu an 90'ı aşkın ülkeden talep geldi. Biz de her türlü ürünü gönderdik. Burada nazlanmadık. Dedik ki, 'Madem burada sıkıntı var. Biz de elimizden geleni yapacağız.' Son 18 yılda inşa ettiğimiz 1526 hastane, toplamda 240 bini bulan yatak kapasitesi, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı seviyesine biz hocalarımızın gayretleri, bizim hazırladığımız fiziki mekanlarla ulaştık.

“ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK”

* MR sayısını 906'ya, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısını 1210'a, 4991 olan diyaliz sayısını 17 bin 640'a, 889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 bine, 618 olan ambulans sayısını 5382'ye çıkartmamış olsaydık bu başarıyı gösteremezdik. Muhalefetin bizi topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasiteleri ve güçlü altyapılarıyla ne kadar önemli olduğu bu süreçte daha iyi görüldü.

“RÖNESANS GİBİ FİRMA BULURSAK...”

* Milletimizin 18 yıldır bizim yanımızda yer alması, bu mücadele silsilesinin devamıdır. Türkiye'de yaşayan her hadiseyi, bu büyük fotoğrafın parçası olarak görmek gerekiyor. Biz burada 1008 odalı hastaneyi yaptık. Belediye başkanımız Şeyma Hanım her gördüğünde 'Burada da bir şehir hastanesi yapacaktık. Ne oldu?' diyordu. Şimdi bu 1008 odalıyı süratle yaptık. Ama biz Yap-İşlet-Devret sistemiyle şehir hastanelerini yapıyoruz. Ama Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak, buradaki şehir hastanesine de başlayabiliriz. Benden duyurması, araması da Sağlık Bakanı'ndan. Ama şimdilik acil bir ihtiyacımız yok. Bir asır önce 'Hasta adam' diye tarihe gömülmek isteyen bir millet gıptayla takip ediliyor. İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetimiz var.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açılış töreninde yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınında tehlikenin henüz geçmemiş olduğunu belirterek, “Tedbirlere devam etmek zorundayız” açıklamasını yaptı.

Koca'nın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

“KALICI HASTANELER OLARAK İNŞA EDİLDİ”

* Bu hastaneler sadece deprem, afet, salgın durumlarında kapılarını açıp sonra devre dışı olacak mekanlar olarak tasarlanmadı. Kalıcı hastaneler olarak inşa edildi.

“DOĞAL AFETLERE HAZIRLIĞIMIZI ÖLÇMÜŞ OLDUK”

* Covid-19 pandemisi tüm dünyayı çok şey öğretti. Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu her zamankinden fazla gösterdi. Başta deprem olmak üzere doğal afetlere hazırlığımızı da test etmiş olduk. Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Depremden etkilenmeyen yatay mimariye sahip. Rekor denecek sürede 45 günde tamamlandı. 8 bloktan oluşuyor. 500 araçlık otoparkı mevcut. Yeterli laboratuvar imkanları var. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülme özelliğine sahip.

“DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK”

* Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da risk altında. Sağlık çalışanları herkesten fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu.

Acil durum hastanelerine Feirha Öz ve Murat Dilmener'in adlarını veriyoruz. 2 Nisan günü günlük bildirimimize bir acı haberi daha eklemek zorunda kaldık. Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronavirüse yenik düşmesi haberiydi bu. Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de onu virüsle bulaştıran bu gayretiydi. Hayatını patolojiye adayan Feriha Öz, sadece yaşarken değil ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını sağladı. Bu hastanenin onun anılarını yaşatmasını diliyorum. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyılda Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.