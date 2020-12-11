Erdoğan’ın taciz olayına yönelik sözlerine CHP’den yanıt

11 Aralık 2020 Cuma, 18:35

CHP’de Maltepe ilçe yöneticisi Umut K’nin bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "CHP'de tecavüz, taciz, hırsızlık kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'lilerin üzerine düşer, böyle bir haksızlığa asla rıza göstermeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'a yanıt, CHP'li Engin Altay'dan geldi. Altay, “ Kim CHP’de böyle bir ahlaksızlık duyar, söylemezse ve hesabını sormazsa namerttir. Senin bakanın ‘bir kere olmuş, kurumu karalamak gerekmez, ne var bunda’ diyebildi. Çocuğa tecavüzden bahsediyorum. Sen o bakanla çalışmaya devam ettin. Sen önce bir aynaya bakacaksın” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay toplantıda özetle şöyle konuştu:

“TROL AKLINA KAPILMA”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gaz ayarlarını fazla kaçırmış. Yememiş içmemiş trol organizasyonuna teslim olan kafayla, CHP’ye hakaretler yağdırmış. Bu trol aklına fazla kapılma. Sayın Genel Başkanımızın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmadan etkilendiğini biliyorum. AK Parti iktidarlarının beceriksiz, bilgisiz uygulamalarını gördük, fark ettik.

“YALANIN KUYRUKLUSU”

Yalan söylediğine alışkınım, ama bu yalanın kuyruklusu. Olayın duyulmasından dört gün sonra zanlının ihraç işlemi kesinleşmiştir. Olayın partiye intikalinden sonra aynı gün içinde adli makamlarla da gerekli temas yapılmıştır. Mağdurun ikinci bir mağduriyet yaşanmaması istenmiş, siyasi ve adli süreci olabilecek en kısa sürede gerçekleşmiştir. İl başkanımız 28 Kasım’da haberdar olmuştur. Zanlının 1 Aralık’ta CHP’ye ilişkisi kesilmiştir. Biz üstümüze düşeni yaptık. Kim CHP’de böyle bir ahlaksızlık duyar, söylemezse ve hesabını sormazsa namerttir.

“SEN O BAKANLA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİN”

Erdoğan’a soruyorum, tecavüze maruz kalmış bir insan, bir çocuk için senin bakanın ‘bir kere olmuş, kurumu karalamak gerekmez, ne var bunda’ diyebildi. Erdoğan, sen ne yaptın? Çocuğa tecavüzden bahsediyorum. Sen o bakanla çalışmaya devam ettin. Çocuğa cinsel istimara af yetkisi teklifi verenlerin gücünü artırdın. Sen önce bir aynaya bakacaksın. Bu siyasete bulaştırılmaz, bulaştırmak istersen sen altta kalırsın.

“BARİ KENDİ İL BAŞKANLARINA GERÇEKLERİ SÖYLE”

‘Bu CHP yatırımlara karşı, Katarlı olunca alçakça saldırıyorlar’ demiş. Sayın Genel Başkanımız Londra tefecilerine Türkiye’yi mahkum ettiğiniz diye aylarca dilinde tüy bitti. Bizim meselemiz peşkeş çekilmesi. İnandırıcı ol bari. Kendi il başkanlarına bari gerçekleri söyle.

“TANK PALET MAHCUBİYETİ İLE CHP’YE ÇAMUR ATTI”

Erdoğan’ın gaz pedalının neden boşaldığını biliyorum. Türkiye Katar ilişkisi, Erdoğan ile Sani arasındaki ilişkidir ve bunun gizemleri vardır. Erdoğan, tank palet mahcubiyeti ile CHP’ye çamur almıştır.

“TÜRKİYE’NİN GELDİĞİ NOKTA BU”

Türkiye’nin sorunu ‘iş aş’ diye kendini asanlardır. Bir insanın canı üzerinden siyaset yapmak hiç olmayacak bir iş. Şimdi açlıktan işsizlikten insanlar köprülerde kendini asarak canına kıyıyor. Türkiye’nin geldiği nokta budur.