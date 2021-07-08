"Erdoğan'la Bahçeli Süleyman Soylu'nun sırtında bilek güreşi yapıyor"

08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:43

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin tartışmalara değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ''Cumhur İttifakı'nda Süleyman Soylu soğuk savaşı tüm hızıyla devam ediyor; Süleyman Soylu'nun sırtında Erdoğan'la Bahçeli bilek güreşi yapıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Altay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur İttifakı'nda Süleyman Soylu soğuk savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Devlet çürürse, her şey biter, toplum çürür diyoruz. Hakikaten bir soğuk savaş mı, bir bilek güreşi mi bilmiyorum ama iki somut olay söylemek istiyorum. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı dedi ki: ‘Hadi beni görevden alın da göreyim’. Görevden alsın diye demiyorum ama alamayacağını da öngörüyorum zaten. Bir bu tablo var, bir de enteresan bir tablo yaşandı. Andımız'a sahip çıkan Trabzon Emniyet Müdürümüz soluğu Sudan'da aldı.

"SOYLU'YU YEDİRTMEM’ NARALARI ATMIŞTI"



Tabi bu arada Sayın Bahçeli de ‘Süleyman Soylu'yu yedirtmem’ naraları atmıştı salı günü. Şimdi Devlet Bahçeli'ye rağmen Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu ile sosyal mesafeyi korurken, Bahçeli'ye de kararnameyle bir cevap verdi Erdoğan. Bahçeli diyor ki: ‘Sosyal mesafeyi kapatın İçişleri Bakanı ile Cumhurbaşkanı.’ Cumhurbaşkanı da sosyal mesafeyi inatla korumaya devam ediyor ve bir kararnameyle de aslında Bahçeli'ye bir cevap veriyor.

Dünya bilek güreşi şampiyonumuz Abdülsamet Ocakoğlu'yla iftihar ediyoruz, iftihar ediyoruz. Sayın Erdoğan da Abdulsamet kardeşimizle bir Zoom toplantısında bir görev verdi, dedi ki: ‘Sanayi Bakanıyla bir direk güreş yap’ dedi, hakikatten yaptılar. Şampiyonumuz Sayın Bakanı da yendi, biz de bunu keyifle izledik.

"ERDOĞAN'LA BAHÇELİ BİLEK GÜREŞİ YAPIYOR"



Fakat benim gördüğüm şudur: Şu anda Süleyman Soylu'nun sırtında Erdoğan'la Bahçeli bilek güreşi yapıyor. Fakat ben bunu çok keyifle izleyemiyorum. Çünkü bu bilek güreşi aynı zamanda devleti de çürüten bir tablodur, ibretlik bir tablodur. Devlette ehliyet, liyakat diyoruz fakat tam tersi iş ve o işlemler yapılmaya devam ediliyor.