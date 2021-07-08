Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Korkma, o kadar kötü değil

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:49

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "uçakları satacak mı göreceğiz" sözlerine yanıt verdi.

"NEREYE KADAR ERDOĞAN?"

Kılıçdaroğlu, 'Hemen seçim' notuyla paylaştığı mesajında, "Erdoğan 'Kılıçdaroğlu iktidar olunca uçakları satacak mı göreceğiz' demişsin. Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun. Gelirsen görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım! Sen kaç, biz kovala, nereye kadar Erdoğan?" sorusunu yöneltti.

"HALKINLA BİRLİKTE OLABİLİYORSUN"

"Bir de anlaşılan bir yere tarifeli uçakla gitmeyi, metroya, trene binmeyi korkunç bir şey gibi görüyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Korkma, o kadar kötü değil. Halkınla birlikte olabiliyorsun, dert dinleyebiliyorsun. Bu aralar senin çok ihtiyacın var bunlara, benden söylemesi" ifadelerini kullandı.