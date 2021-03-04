Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı

04 Mart 2021 Perşembe, 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılıklı ziyaretlerde bulunan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün son açıklamaları partisini karıştırdı.

Saadet Partili Ali Aktaş "Oğuzhan Asiltürk'ün kalbi Tayyip Erdoğan'a iyice meyletmiş durumda. Bir de "Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor o da benim çalışmalarım sayesinde" diyor ki bu tamamen hayal ürünü bir yaklaşım" dedi.

Kudüs TV'de konuşan Asiltürk, AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüş çizgisinden Osman Nuri Kabaktepe'nin getirilmesine yönelik soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendisi mezun olduğu zaman genç bir kardeşinizken, ben belli makamlarda idim. Devamlı 'abi' bilir. Beni ziyarete geldikten sonra bütün bunların hepsinin önlenmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Bizim şimdi tutup da hepimizin şikayet ettiği bu çatışmayı ortadan kaldıran insanlara 'geçmişte şöyle, geçmişte böyle' dememiz akıl ve mantıkla bağdaşmaz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR PARTİ BİZE KÖTÜ DAVRAMIYOR"

Şu anda hiçbir oartinin kendilerine kötü davranmadığını ve bunun kendisinin adımlarıyla ilgili olduğunu savunan Asiltürk, "Biz günü yaşıyoruz, bugünü yaşıyoruz. Dün geçti, bundan bir sene önce de bitti. Şimdi bugünü yaşayacağız. Bugün hepimiz birbirimize iyi davranacağız. Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor. O da benim çalışmalarımdan dolayı geliyor.

Bu kadar gayret gösterdiğimi de herkes biliyor. Erbakan'ı Anma Ve Anlama toplantısında diğer partilerin konuşmacıları samimi olarak elimi sıkarak teşekkür ederek yanımıza geldiler. Kimsenin aleyhinde bir şey söylemiyorum. Buna ihtiyacımız var. Bazı siyasiler buna uymuyorlar, yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

SAADET'TEN YANIT: ERDOĞAN'A MEYLEDİYOR

Asiltürk'ün sözlerine ilk tepki Saadet Partili Ali Aktaş geldi. Twitter'dan Asiltürk'ün açıklamalarını paylaşan Aktaş, Asiltürk'ün Erdoğan'a meylettiğini söyledi. Aktaş, şunları kaydetti: "Oğuzhan Asiltürk'ün kalbi Tayyip Erdoğan'a iyice meyletmiş durumda. Bir de "Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor o da benim çalışmalarım sayesinde" diyor ki bu tamamen hayal ürünü bir yaklaşım. Saadet bugün itibar görüyorsa Temel Karamollaoğlu ve siyaseti sayesindedir.

Milli Görüş Lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı kimse odur. Milli Görüş'ü bir cemaate dönüştürüp Saadet Partisi'ni o cemaatin kurumlarından sadece biri haline getirmeye çalışan hiç kimseye zerrece itibar etmiyorum. Erdoğan'ın "İslam Birliği" kurmayı samimi olarak istediğine ve de bu uğurda çalıştığına inanacak kadar; ya da Erdoğan'ın partiler arasındaki kutuplaşmadan rahatsız olup bunu bitirmek istediğine nasıl inanacak kadar hayal aleminde olan bir insanı asla lider olarak görmüyorum."