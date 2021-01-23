Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personelin görev aldığı 'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:58
Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler