23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:58

İçişleri Bakanlığı, 1040 personelin katılımıyla "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki 11 Ocak'ta başlatılan "Eren Operasyonları" devam ediyor.

Bu kapsamda, Tendürek ve Lice'den sonra "Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel tim, 1040 personel görev alıyor.

