Eren Derdiyok, Ankaragücü ile anlaşmak üzere

20 Temmuz 2021 Salı, 16:23

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Göztepe formalarını terleten Eren Derdiyok, Türkiye'ye dönüyor.

Spor muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre, Süper Lig'den bir alt lige, TFF 1. Lig'e düşen Ankaragücü, geçen sezon Özbekistan Ligi'nde Pakhtakor formasıyla şampiyonluk yaşayan 33 yaşındaki golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

Habere göre Ankara ekibi, 33 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



