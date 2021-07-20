Galatasaray, PSV maçı için Hollanda'da

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Eindhoven'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 16:00
Galatasaray, PSV maçı için Hollanda'da
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Karşılaşma için bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Hollanda'ya gelen kafileyi, burada yaklaşık 300 kadar taraftar karşıladı.

Kafilede, kulüp başkanı Burak Elmas da yer alırken, Fatih Terim ve futbolcular taraftarları selamladı.

Sarı-kırmızılılar, pasaport kontrollerinin ardından otobüse binerek konaklayacağı otele hareket etti.


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