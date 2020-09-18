Eren Erdem'den Halil Sezai'nin saldırısına uğrayan yurttaşa ziyaret

18 Eylül 2020 Cuma, 20:09

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Halil Sezai tarafından saldırıya uğrayan yurttaşı ziyaret etti. Ziyarete CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl ve partililer eşlik etti.

Erdem, ''Şiddeti asla kabul edemeyiz. Şiddetin karşısındayız. Halil Sezai gözaltına alınınca ben arandım. Olay asla bana anlatılmadı ve ben farklı birşey sanarak bir tweet attım. Olayı öğrenince bu tweeti sildim. Umarım sizi kırmamışımdır. Biz ne şiddeti, ne değerlere hakareti kabul edemeyiz. Ezana hakaret, şiddet gibi şeylere karşıyız” dedi.

'KIRGINLIK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Saldırının mağduru olan yurttaş, ''Biz sizi biliyoruz, size kırgınlık söz konusu değil. Umarım Halil Sezai gibiler ıslah olurlar” dedi.

Ziyaret çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdem, şöyle konuştu:

''Bireysel şiddet artıyor, bunu engellememiz lazım. Bu ülkede devlet var, devlet ve yargı varken kimse kendi hukunu yaratamaz. Ben de maalesef bu kötü olayda sıkıntı yaşadım. Halil Sezai’nin gözaltına alınması akabinde; olayı tam bilmeden, doğru bilgi akışı sağlanmaması nedeniyle yaptığım paylaşım yanlış anlaşıldı. Oysa ben siyasi bir gözaltı sanmıştım. Bu olayı bilmiyordum. Sonra düzelttim. Şimdi, belki yurttaşımız gönül koymuştur diye ziyaretine geldim. Şiddete karşıyız.''