Ergene Nehri’ndeki kirliliğin araştırılması önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
CHP, Ergene Nehri’ndeki kirliliğin nedenleri ve canlı yaşamına etkilerinin araştırılmasını önerdi. TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Ergene Nehri’nden alınan bir kavanoz sudaki kirliliği göstererek “Ergene'den akan kara sular, AKP'nin yüzünün karası” dedi. CHP’nin grup önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
CHP Ergene Nehri’ndeki kirliliğin nedenleri ve canlı yaşamına etkilerinin araştırılmasını önerdi.
Grubu adına konuşan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, “Sanayi atıklarının yanında zirai ilaçlama, gübreleme ve evsel atıkların da karıştığı Ergene Nehri artık halk sağlığı ve gıda güvenliği sorunu hâline gelmiştir. Bir zamanlar havası ve bereketiyle ünlü Ergene Ovası artık sürekli kirlilik ve çaresi olmayan hastalıklarla gündeme gelmektedir. Yirmi yıllık AKP hükûmetlerinin 8 çevre bakanının temizlemeyi başaramadığı, Trakya'nın hayat damarları olan Ergene Nehri'ne neden hâlâ zehir akmaya devam ediyor” diye sordu.
Marmara'da müsilaj sorunundan dolayı Marmara’nın nefes alamadığını söyleyen Gündoğdu, “Ergene'ye zehir akmaya devam ediyor, balık adamlar dahi giremiyor, bölgede kanser vakaları rekor düzeyde artmış ve siz ‘Artık Ergene içilebilir’ diyorsunuz. Temizlediğiniz Ergene'nin suyu bu. Bir bakın bakalım şöyle, bir bakın, içilebilir nitelikte olduğunu gösteren bir kanıt var mı burada? Maalesef, yok” dedi.
Gündoğdu, “Ergene'den akan kara sular, AKP'nin yüzünün karası, 8 bakanın da aynı zamanda yüzünün karasıdır; bunu da unutmayın. Yeni bir anlayışı yaşama geçirmek zorundayız. Artık kirleneni temizlemek yerine, kirletmemeyi hedef almalıyız, yıkılanı yapmak yerine, yıkılmayanı yapmayı başarmak zorundayız. Yaşadığımız salgın bir kez daha göstermiştir ki, bir karış temiz toprağın, bir yudum temiz suyun, bir nefesin kıymeti inanın parayla ölçülmüyor. Varlıklarımızı, vatanın her bir karış toprağını, suyunu, havasını olağanüstü çabayla koruyup gelecek nesillere, yani doğmamış torunlarımıza tertemiz bir miras bırakmak zorundayız” diye konuştu.
CHP’nin grup önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
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