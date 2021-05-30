Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı

Fenerbahçe, dayısını kaybeden teknik sorumlusu Emre Belözoğlu için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
30 Mayıs 2021 Pazar, 19:29
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı'yı kaybeden Futbol A Takım Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.

Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler