Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı
Fenerbahçe, dayısını kaybeden teknik sorumlusu Emre Belözoğlu için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı'yı kaybeden Futbol A Takım Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.
Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.
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