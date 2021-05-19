Milli güreşçi Erhan Yaylacı'dan altın madalya

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Avrupa Şampiyonu oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 23:07
Milli güreşçi Erhan Yaylacı'dan altın madalya
Abone Ol google-news

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Erhan Yaylacı, finalde Azeri rakibi Osman Nurmagemodov'u 4-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Serbest stil 92 kiloda yarışan Milli güreşçimiz, daha önce Sırbistan'da düzenlenen dünya kupasında Azeri rakibi Gadzhimurad Magomedsaidov'u 4-2 yenerek turnuvada bronz madalya kazanmıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler