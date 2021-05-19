Milli güreşçi Erhan Yaylacı'dan altın madalya
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Erhan Yaylacı, Avrupa Şampiyonu oldu.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Erhan Yaylacı, finalde Azeri rakibi Osman Nurmagemodov'u 4-3 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
Serbest stil 92 kiloda yarışan Milli güreşçimiz, daha önce Sırbistan'da düzenlenen dünya kupasında Azeri rakibi Gadzhimurad Magomedsaidov'u 4-2 yenerek turnuvada bronz madalya kazanmıştı.
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