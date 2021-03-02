Eric Lomax’ın gerçek yaşamöyküsü ekranda
“Geçmişin Sırları” bugün saat 21.00’de TRT 2’de gösterilecek.
Eric Lomax’ın gerçek yaşamöyküsünü anlattığı otobiyografik romanından esinlenerek beyazperdeye uyarlanan filmin başrollerinde Nicole Kidman, Stellan Skarsgård ve Colin Firth yer alıyor.
İnşa edilmeye başlanan Thai/Burma demiryolu, Japonya’nın müttefikleriyle olan iletişimi kolaylaştıracak stratejik bir noktada konumlanmıştır. Demiryolunun yapımında Japon ordusu tarafından ele geçirilen tutsak askerler görev almaktadır ve insanlık dışı şartlarda çalıştırılan bu askerlerden birçoğu hayatını kaybetmekte, geri kalanlar ise açlık ve aşırı yorgunlukla mücadele etmektedir.
Tayland’daki esir kampında tutulan Eric Lomax da bu askerlerden biridir. Artık Death Railway olarak adlandırılan demiryolunda çalışmayı reddeden Eric Lomax, genç bir Japon askeri olan Nagase tarafından ikna edilene dek çeşitli işkencelere maruz kalır ve sonunda çalışmayı kabul etmek zorunda kalır.
‘MARS: KIZIL GEZEGENDE BİR GÜN’
“Mars: Kızıl Gezegende Bir Gün” bugün saat 20.00’de National-Geographic kanalında ekrana gelecek.
Şafaktan günbatımına kadar, yeni veriler eşliğinde Mars’ta destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Gezegeni keşfedin ve insanlığın arayışına katılın.
Natıonal Geographıc 20.00’de.
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