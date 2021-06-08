Erkan Baş'tan AKP'ye sert tepki: Üstlerindeki kirden kurtulmaya çalışıyorlar

08 Haziran 2021 Salı, 16:15

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin TBMM'deki haftalık basın toplantısında konuştu.

İktidar-mafya ilişkilerine değinen Baş, “Günlerdir kamuoyu görüyor, pislik üstüne pislik, rezillik üstüne rezillikler ifşa oluyor. Sonuç nedir? İktidarın kirli ilişkilerinde adı geçen gazeteciler, insan içine çıkamaz hale geliyor, görevlerini bırakmak zorunda kalıyorlar ama aynı işi yapan sözde siyasetçiler görevlerine devam ediyor. Milyonlarca liralık vurgunları yapanlar, dünyanın çeşitli ülkelerine kaçmış orada hayatlarını sürdürüyorlar siyasetçiler hala görevlerinin başında! Bazıları ise vatan-millet-din edebiyatı yaparak, küfürler hakaretler ve tehditlerle kendilerini savunmaya çalışıyor. Ortada yüzlerce suç var açılmış tek bir soruşturma yok! Ama halka, halkın temsilcilerine saldırarak üstlerindeki kirden kurtulmaya çalışıyor'' dedi.

'YARGIYI ELE GEÇİRMİŞSİNİZ'

Baş, ''Yargıyı ele geçirmişsiniz, mutlusunuz. Ama korkun, sizin ve küçük ortağı olduğunuz iktidarınızın iddianamesini halk yazıyor. Özellikle Ahmet Şık üzerinden yöneltilen tehditlere ilişkin ise Hiç mi hapis görmedik? Üç beş yıl daha yatacakmışız ne çıkar. Ama katillerle el sıkışıp, halkı yoksulluğun, salgının pençesinde ölüme terk edenlerden olmayacağız” şeklinde konuştu.

'PANİK İÇİNDELER'

Baş, ''Bir avuç zengin daha zengin olurken hayatları mahvolan milyonları susturmak için baskıyı, şiddeti, devlet olanaklarını yetmediğinde karanlık güçleri devreye sokan iktidar artık bunların hiç birinin işe yaramadığını görüyor ki büyük bir panik içindeler… Günlerdir, milyonlarca insan doğrudan o sürecin bir parçası olan bir kişinin ağzından işlenen suçları dinliyor, izliyor, açıklamalar üzerine yapılan haberlerle yaşananların arkasındaki gerçekler bir kez daha ve bütün ayrıntılarıyla açığa çıkıyor. Yapılması gereken nedir? Mesela suçlananların görevlerini bırakması değil mi? İstifa etmesi veya görevden alınması beklenir. Mesela bir soruşturma başlatılması değil mi? Her normal insan bunu bekliyor ama olmuyor. Neden, çünkü çok ama çok büyük suçlar var ve bir yerden başladığında devamı gelecek! Bir tuğla çekildiğinde, duvarda bir delik açıldığında bu mafya saltanatı, bu halk düşmanı iktidar yıkılacak, o yüzden birbirlerine daha fazla sarılıyorlar'' dedi.

‘KORKUN ADALET GELECEK’

'Onlar bize iki seçenek sunuyor ya cezaevi ya ölüm diyorlar' diyen Baş, ''Halkımızla birlikte duracağız ve bu ülkeye adalet gelecek. Korkun adalet gelecek'' ifadelerini kullandı.