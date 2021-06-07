Fatih Portakal, Sedat Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
Gazeteci Fatih Portakal, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videoda gözden kaçan sözüne ilişkin yorumda bulundu.
Suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'dan yayımladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açtı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal, ''Siyaset, mafya, ticaret üçgeni arasindaki tüm pis ilişkileri bu söz özetliyor: Sedat Peker: Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz'' diyerek Peker'in sözlerine dikkat çekti.
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