Fatih Portakal, Sedat Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti

07 Haziran 2021 Pazartesi, 09:41

Suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'dan yayımladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açtı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan gazeteci Fatih Portakal, ''Siyaset, mafya, ticaret üçgeni arasindaki tüm pis ilişkileri bu söz özetliyor: Sedat Peker: Biz hepimiz aileyiz, her suçta beraberiz'' diyerek Peker'in sözlerine dikkat çekti.