Erkan Baş'tan AKP'ye 'tam kapanma' tepkisi: Salgın yönetmek yerine algı yönetiyorlar

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:14

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV’de yayımlanan 'Perdenin Önü Arkası' programına konuk oldu. Erkan Baş, Umut Yertutan, Hakan Çelenk, İpek Özbey, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladı.

AKP iktidarının pandemiyle mücadelesine, 'tam kapanma' iddiasıyla getirilen kısıtlamalara ve çıkarılan genelgelere ilişkin soruları yanıtlayan Baş, ''Alkol meselesi burada çok önemli bir başlık. Tam bir pandemi fırsatçılığı. Salgın yönetmek yerine algı yönetiyorlar. Toplumda tam kapanma talebi ortaya çıkmıştı ancak bugün bir tam kapanmadan söz edemeyiz. İnsanlara desteğin olduğu gerçek bir kapanma değil bu. Bir de Ramazan ayına getirilince hep yaptığı gibi toplumu kutuplaştırmayı seçen iktidar burada da bir deneme yaptı. Kendi tabanlarına dönüp Ramazan ayında içki içmeyi yasaklattık, dedi. Öteki tarafa da salgını söylüyor'' ifadelerini kullandı.

'AKP BÜTÜN TUŞLARA BASIYOR’

Baş, ''Burası bir kanun devleti ise genelgelerini yayınlarsınız. Hem yapmak istiyor hem cesareti yok. Toplumsal muhalefet buna tepki gösteriyor. Ama siyasal muhalefet kaçıyor bundan. Ben küçükken çok bilgisayar oynardım sinirlenince bütün tuşlara basardım. AKP de sinirlenince bütün tuşlara basıyor. Alkol, bilim insanlarına tehdit… Orada parti içinde bir yönetim krizi var. O çizgi film ile Z kuşağını tavlama stratejisi. Zihin şöyle çalışıyor. Ülkede seçmenler var bunları tavlamamız lazım. Biraz şirinlik yapıp onların dikkatini çekeceğiz. Ama işte fırsatçılık yaptıklarını sandılar. Rezil oluyorlar'' dedi.

'23 NİSAN’IN YILDÖNÜMÜNDE CUMHURBAŞKANI MECLİSTE YOK'

'Türkiye’de Rejim değiştirilmeye çalışıyor kaygılarına katılıyor musunuz?' sorusuna Baş, şöyle yanıt verdi:

''Türkiye de bir cumhuriyetten söz edebilir miyiz? 23 Nisan’ın 101. yıl dönümü kutlanıyor ve Cumhurbaşkanı nerede? Bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde. ‘Başka bir yerde ben konuşuyorum ve vatandaş bana bakmalı’ diyor. Türkiye’de köklü bir rejim değişikliği oldu. Bunu görmeli muhalefet.''

'KENDİ BAKANLIĞINI DOLANDIRAN BİR BAKAN'

Baş, ''Ruhsan Pekcan turnusol kağıdı. Kendi bakanlığını dolandıran bir bakanı ilk kez görüyoruz. Ucuza satmış olsaydı bile kabul edilemez. Ucuza satmak bir suç olmasa bile ahlaksızlıktır. Dolandırıcılık faaliyeti var. Emine Hanım’ın yakını diye uyarı gidiyor. Olmasa yapın mı diyeceklerdi? İşleyişi gösteriyor bu. ‘Emine Erdoğan’ın yakını iseniz bu tür ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz’ mi deniliyor. Görevine son verdik bitti mi? Kapatılmak isteniyor'' diye konuştu.