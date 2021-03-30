Erkan Baş'tan, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü'ne yanıt: Bu ülkenin insanları, emperyalistleri ve işbirlikçilerini Kanada’ya kadar kovalayacak

30 Mart 2021 Salı, 18:37

Kazdağları'nda 350 bin ağacı yok eden Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin Türkiye iştiraki olan Doğu Biga Madencilik şirketinin genel müdürü Ahmet Şentürk, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bölgede 1 yıldan aşkın süredir düzenlenen eylemlere rağmen 'altını çıkarmaya kararlı olduklarını' ifade etmişti.

”400 gün beklediler bir gün bile oradaki otoritelere bunları buradan kaldırın demedik. Biz sabırlı adamlarız bizim madenlerimiz 30 milyon yıl bekledi, biz 30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz sorun değil” şeklinde konuşan Şentürk, “Bizim orada 60 yıllık işletme hakkımız var. Tüm izinleri aldık sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınması gereken 1 iznimiz kaldı. Bakanlık bu olaylar için, projeyi yeterince anlatamadığımız için bu sosyal hadiseler yaşandı dedi ancak Türkiye Cumhuriyeti bizim hakkımızı teslim edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da, partisinin Meclis’teki haftalık basın açıklamasında şirketin genel müdürü Ahmet Şentürk'e yanıt verdi.

Baş'ın açıklamasının ilgili kısmı şu şekilde:

'KANADA’YA SİNCAPLAR KOVALAYACAK'

"Bu küstahlardan biri de dün bir röportaj verdi. İpleri Kanadalı şirket Alamos Gold’un elinde. Kaz Dağları’na, Biga Yarımadası’na göz dikmiş, bu bölgede binlerce ağaç kesmiş, toprağın altını siyanürle zehirlemeye ahdetmiş o işbirlikçinin adını bile anmak istemiyorum. Toprağın altında 4-5 milyar dolarlık zenginlik var derken gözleri dönüyor. Siyanür kullanacağız diyor.

O küstahlığın kaynağı belli, Türkiye’de patrondan yana siyaset yapanların bu ülkenin her bir karış toprağını yerli yandaşların veya yabancı katillerin önüne altın tepside sunuyor olmasına güveniyorlar.

Eğer bu güzelim ülkeyi patronların insafına terk edersek, o patronlar da semirdikçe semirir. Denizlerimizi, ormanlarımızı, tarlalarımızı, yaylalarımızı AKP ve onun gibi talancıların insafına terk edersek işte ülkemiz böyle bunların kirli ellerinde can çekişir.

Biz buradan olanca açıklığıyla söyleyelim; bizi ezip geçmeden hiç kimse kanlı ellerini derelerimize, yaylalarımıza, tarlalarımıza süremez. Bu ülkenin insanları, dereleri, dağları, ormanları, sincapları bu emperyalistleri ve işbirlikçilerini Kanada’ya kadar kovalayacak.

Türkiye İşçi Partisi’nin iktidara geldiği gün, yerli ve yabancı bütün şirketlerin Türkiye toprakları üzerindeki bütün hak iddiaları bizim tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilecektir."