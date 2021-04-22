Erkek milliler, Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası sahnesinde

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:02

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda erkekler eleme karşılaşmaları, bugün Türkiye saati ile 15:00’te başlayacak.

Jimnastik Milli Takımımızdan İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca ve Sercan Demir bugünkü müsabakalarda yer alacak.

Elemelerde toplam 10 erkek sporcuyla boy gösteren milli takımımız, şampiyonada en iyi sonuçları almak istiyor.

Deneyimli sporcu Ferhat Arıcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son Avrupa Şampiyonu unvanıyla geldiğim Basel’de hedefim, unvanımı korumak. Tüm hazırlıklarımız tamam, artık geri sayıma geçtik. Umarım Mersin’de olduğu gibi, madalyalarla ülkemizi gururlandırdığımız bir şampiyona olur. Tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sporcularımıza başarılar diledi:



