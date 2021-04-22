Christoph Daum'dan Fatih Terim mesajı!
Fenerbahçe'nin eski hocası Christoph Daum'un, Galatasaray'ın dün akşam puan kaybettiği maçın ardından paylaştığı fotoğraftaki Fatih Terim detayı dikkat çekti.
2003-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bilinen teknik adam, ülkemizde çalıştığı dönemden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta gazete okurken poz veren Daum'un okuduğu gazetenin manşetinde "Fatih Terim istifa etti" yazısı yer alıyor. "Günaydın. Güzel haberler bekliyorum, yakında gelecekler mi?" notu düşülen paylaşım, özellikle Fenerbahçe taraftarlarından yoğun ilgi gördü.
Adı zaman zaman Fenerbahçe ile gündeme gelen 67 yaşındaki Daum, son olarak 2016-2017 sezonunda Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.
Video Haberler
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Hukuksuz atamayla görev
- Kabinede kaç bakan daha değişecek?
- Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt