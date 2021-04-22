Christoph Daum'dan Fatih Terim mesajı!

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:26

2003-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bilinen teknik adam, ülkemizde çalıştığı dönemden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta gazete okurken poz veren Daum'un okuduğu gazetenin manşetinde "Fatih Terim istifa etti" yazısı yer alıyor. "Günaydın. Güzel haberler bekliyorum, yakında gelecekler mi?" notu düşülen paylaşım, özellikle Fenerbahçe taraftarlarından yoğun ilgi gördü.

Adı zaman zaman Fenerbahçe ile gündeme gelen 67 yaşındaki Daum, son olarak 2016-2017 sezonunda Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.