Erkekler kavga etti, kadın öldü!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 02:40

Maraş’ın Elbistan ilçesinde bir kadın, erkekler arasındaki kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

AA’da yer alan habere göre, Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki apartman dairesinde Edanur Ş. ile eskiden evli olduğu erkek Fırat G. ile evli olduğu erkek Hüseyin Ş. bir araya geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle Fırat G. ve Hüseyin Ş. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Edanur Ş, erkekleri ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada yaralanan Fırat G. ve Hüseyin Ş, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fırat G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.