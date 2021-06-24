Erken kalkmak depresyonu azaltıyor
Depresyon ve uyku alışkanlıkları arasındaki ilişki konusundaki araştırmalara bir yenisi eklendi. ABD'li bilim insanları sabah erken kalkmanın, depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını açıkladı.
ABD'li bilim insanları 800 bin kişinin yaşam tarzları ve uyku alışkanlıklarını mercek altına aldı. Sonuçlar bu kişilerin genetik yapılarıyla karşılaştırıldı.
ABD'li bilim insanları, erken yatıp erken kalkan kişilerin depresyona yatkınlık olarak, geç saatlere kadar ayakta kalanlara oranla yüzde 23 daha az risk altında olduğunu tespit etti.
Akşam 10'da yatan ve sabah 6 da kalkan bir kişinin, erkenci olarak tanımlandığını, söyleyen bilim insanları uyku alışkanlıklarını etkileyen toplam 340 farklı genetik varyant olduğuna da dikkat çekiyor.
Öte yandan bilim insanları, bu kişilerin uyku alışkanlıkları sebebiyle değil, genetik yatkınlık sebebiyle depresyona yatkın olduğuna vurgu yapıyor. Uzmanlar "yine de yatağa bir saat erken gitmek depresyona karşı fayda sağlayabilir" diyor.
Araştırmaya bilim dünyasından itiraz da gecikmedi. Uzmanlar, iş ve mesai saatleri sebebiyle geç yatan kişilerin de hesaba katılması gerektiğine vurgu yapıyor.
Depresyon dünya çapında yüzlerce milyon kişiyi etkiliyor. Uzmanlar pandemi sürecinde durumun daha da ciddi bir hale geldiğine vurgu yapılıyor.
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