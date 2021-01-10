Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme

10 Ocak 2021 Pazar, 22:20

Toroğlu'nun Gaziantep teknik direktörü Marius Sumudica ile ilgili sözleri Roman camiasını ayağa kaldırdı. İzmir'in Roman kökenli milletvekilleri, çok sayıda Roman yurttaşla birlikte, yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erman Toroğlu'nun Romanlara karşı yapmış olduğu hakaret ve aşağilayici ifadelerle ilgili, Roman Sivil Toplum Örgütlerinin öncülüğünde, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve birçok milletvekilinin de katılımıyla 11 Ocak 2021 Pazartesi günü İstanbul Çaglayan Adliyesi'nde saat 11.00'de suç duyurusunda bulunulacak ve saat 13.00'de ise pandemi kurallarına uyularak basın açıklaması yapılacaktır. Bu yapılan faşist davranışa karşı; tüm basın mensuplarını ve duyarlı vatandaslarımızı basın açıklamamıza bekleriz."

NE OLMUŞTU?

Erman Toroğlu, Sumudica'yı eleştirirken, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik... Affedersin, çingenelik bu... Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor... Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Toroğlu ayrıca, "Romanlardan özür dilerim de, çok severim onları ayrıca da... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım" diye de eklemişti.

İşte Toroğlu'nun o konuşması: