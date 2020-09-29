Ermenek'teki facianın ardından isim değiştirdi, yoluna devam etti
Ermenek maden faciasının yaşandığı madenin işletmecisi Has Şekerler Madencilik’in sahibi Uyar ailesinin kazadan sonra Özşekerler Madencilik ismi ile yeni şubeler açarak madencilikte büyümeye devam ettiği belirlendi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, 28 Ekim 2014’te 18 işçinin öldüğü maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe'yi kaybeden ve cenaze törenine yırtık lastik ayakkabılarıyla gelen Recep Gökçe (79), koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmiş ve dün toprağa verilmişti.
Ermenek Maden faciasının yaşandığı maden sahasının işletme ruhsatı sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömür Anomin Şirketi facianın yaşandığı madeni Has Şekerler Madencilik Şirketi işletiyordu. Ermenek Cenne Linyit Kömür Anonim Şirketi’nin ortakları Özşeker Madencilik ismiyle Ermenek’te maden işletmesine devam ediyor. Facianın yaşandığı madenin ruhsat sahibi olan Ermenek Cenne Linyit Kömür Anonim Şirketi ortaklarından Şakir Uyar ve Soner Uyar’ın sahibi olduğu Özşeker Madencilik kazadan 6 ay sonra Ermenek’te yeni bir şube açarak madencilik faaliyetlerini büyüttü.
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Facianın ardından Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar ile ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Yargılamanın sonunda Saffet Uyar, Abdullah Özbey ile Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 19 yıl 3 'er ay, maden mühendisi Yavuz Özsoy 21 yıl, diğer maden mühendisi Cemile Karaca 14 yıl, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, barut biriminde görevli işçi Naci Özsoy, 'Evrakta sahtecilik' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı.
Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan ise davadan beraat etti.
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