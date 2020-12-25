Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Görevi bırakmaya hazırım"
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halkın kararının bir sonucu olarak istifa etmeye hazır olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkın kararı sonucu başbakanlık görevini bırakmaya hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım” ifadesini kullandı.
Sputnik'te yer alan habere göre; Paşinyan, “Bununla birlikte, halkın güveninin onaylanması durumunda, bu zor dönemde Ermenistan’da liderliği sürdürmeye hazırım” diye ekledi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ülkede faaliyet gösteren tüm siyasi güçleri, 2021’de erken parlamento seçimlerinin yapılması konusuyla ilgili istişarelere davet etti.
Paşinyan, “Parlamento içinde ve dışındaki tüm siyasi güçleri, 2021’de erken parlamento seçimlerinin yapılması konusuyla ilgili istişarelere davet ediyorum” diye yazdı.
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