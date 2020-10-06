Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karabağ konusunda tavizlere hazırız

06 Ekim 2020 Salı, 21:49

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ama bunun için Azerbaycan’ın da tavizlerde bulunması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, Sputnik’in Telegram kanalına yaptığı açıklamada, “İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan’ın da hazır olduğu tavizlere hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde silahlı eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etmişti.