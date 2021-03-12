Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Covid-19'a yakalandı

12 Mart 2021 Cuma, 17:06

İlk açıklamada, 67 yaşındaki Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alındığı belirtilmişti. Rus haber ajansları Sarkisyan'ın

koronavirüse bağlı komplikasyonlarla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, son dönemde ülkedeki krizde Başbakan Nikol Paşinyan ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin başbakanlık kararnamesini iki kez veto etmişti.

Kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Sarkisyan, yeni genelkurmay başkanı atanmasına ilişkin kararnameyi de geri çevirdi.