Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu

Ermenistan, Terter bölgesine roketli saldırı düzenledi. Bir fabrikaya isabet eden roket sonucunda fabrikada yangın çıktı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:02
Ermenistan Terter’de pamuk fabrikasını vurdu
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Ermenistan'ın Terter'de bir fabrikayı vurduğu duyuruldu. Roketin isabet ettiği fabrikada yangın çıktı. 30 dakika içinde fabrikanın bulunduğu noktaya iki saldırı yapıldı. NTV’nin canlı yayınında saldırı anına denk gelen muhabirlerden yaralanan bilgisinin olmadığı aktarıldı.

Saldırının bir pamuk fabrikasını 7 adet top mermisiyle hedef aldığı belirtildi.  

Fabrikada çıkan yangın ise sürüyor.


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