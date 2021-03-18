Ermenistan’da mahkemeden Genelkurmay Başkanı Gasparyan kararı
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Ermenistan’da mahkeme, nihai karara kadar Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın görevine devam etmesine karar verdi.
Ermenistan'da mahkeme, Başbakan Nikol Paşinyan tarafından görevden alınan Orgeneral Gasparyan’ın Yüksek Mahkemenin nihai kararına kadar görevinde kalmasına hükmetti.
Gasparyan, Karabağ savaşındaki başarısızlıktan ötürü alenen Paşinyan'ın istifasını talep etmişti.
Erivan yönetimi ise geçen hafta yayınladığı açıklamada, Gasparyan'ın resmen görevden alındığını duyurmuştu.
ORDU GERİ ADIM ATMADI
Gasparyan komutasındaki Ermenistan ordusu, geçtiğimiz günlerde ikinci kez Paşinyan’ın istifasını istedi.
Ordu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onik Gasparyan'ın, cumhuriyetin durumuyla ilgili görüşlerine katılıyor ve 10 Mart’ta yayımladığı mesajında verdiği tavsiyeyi talimat olarak alıyoruz. Başbakan Paşinyan derhal istifa etmelidir” ifadelerine yer verdi.
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