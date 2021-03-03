Ermenistan’da muhalefet Paşinyan’ın erken seçim çağrısını reddetti
Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Ermenistan'da muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan istifa etmeden erken parlamento seçimleri yapılması önerisini reddetti.
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