Ermenistan’da muhalefet Paşinyan’ın erken seçim çağrısını reddetti

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Ermenistan'da muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan istifa etmeden erken parlamento seçimleri yapılması önerisini reddetti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mart 2021 Çarşamba, 15:50
Ermenistan’da muhalefet Paşinyan’ın erken seçim çağrısını reddetti
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