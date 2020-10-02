Ermenistan'dan AGİT'e çağrı: Ateşkese hazırız

02 Ekim 2020 Cuma, 12:03

Ermenistan'ın işgali altında olan Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 6.gününe girerken, Ermenistan, ateşkes için AGİT'e çağrıda bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, pazar gününden bu yana çatışmaların devam ettiği Dağlık Karabağ'da ateşkesin sağlanması için AGİT ile anlaşmaya hazır olunduğunun altı çizildi.

AGİT'in Minsk Grubu eş başkanları olan Fransa, Rusya ve ABD, 1992 yılında Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'ı işgal altında bulunduran etnik Ermeniler arasında arabuluculuk yapmak üzere kurulmuş ve yakın zamanda acil ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak Türkiye, bu ateşkes talebine, Azerbaycan'ın meşru sınırlarının korunması talebiyle sıcak yaklaşmamıştı.