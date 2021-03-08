Erol Bulut: “Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldık”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 29. haftasında 3-0 kazandıkları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Konyaspor karşısında 3-0 kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını ve zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’in 29. haftasında 3-0 kazandıkları Konyaspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“ZOR BİR DEPLASMANDA ÖNEMLİ BİR 3 PUAN ALDIK”
Zor bir deplasmanda önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Erol Bulut, “İlk yarı iyi oynayarak attığımız 2 gol, atabileceğimiz 3-4 gol vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı 2-0’ın rahatlığı olduğu biraz, rakibe topu bıraktık. Rakip oynadı. Kalemizde 3-4 pozisyon gördük. Görmememiz gereken pozisyon bunlar. Konsantre olamayışımızdan gerçekleşen pozisyonlar oldu. Bu zaman zaman büyük takımlarda maalesef oluyor. Ama ikinci yarıda yine iyi bir mücadeleyle kalecinin hatasından da olsa yakaladığımız 3’üncü gol oldu. 3-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz" dedi.
Erol Bulut, Galatasaray ile aynı puanda Beşiktaş ile 1-2 puan geride olmalarına rağmen eleştirildiklerine ilişkin soruya, "Beni her zaman eleştirebilirler, eleştiriye açığız ama bel altı olduğu zaman sıkıntılar doğabilir. Her zaman dediğim gibi futbolcularımı rahat bıraksınlar, bizi eleştirsinler. Sonuçta takımın başında ben varsam, ben sorumluyum oyundan, skordan. Beni herkes eleştirebilir ama bel altı olduğundan olay farklı bir yere gidiyor” ifadelerini kullandı.
Teknik Direktör Erol Bulut, ’Deplasmandaki başarıyı iç sahada neden yakalamadı?’ sorusuna ise, "Deplasmanda daha rahat oynuyoruz. Evimizde o rahatlığı maalesef gösteremiyoruz. Nedenini biz de düşünüp, üzerinde çalışıyoruz. Aynı futbolu evimizde de oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman sıkıntı çekiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz" cevabını verdi.
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